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Люк Уолтон: "Сказал игрокам "Лейкерс", что "Оклахома" должна нервничать перед встречей с нами, а не наоборот"

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Главный тренер "Лейкерс" Люк Уолтон после победы в матче регулярного чемпионата над "Оклахомой" (111:109) напомнил своим подопечным о победе над "Голден Стэйт" (117:97). По словам специалиста, этот результат должен был довлеть над "Тандер".

- Перед матчем с "Оклахомой" сказал своим игрокам, что в этом сезоне только две команды сумели обыграть "Голден Стэйт" в этом сезоне - "Сан-Антонио" и мы, - приводит  ESPN слова Уолтона. - И "Лейкерс" сделал это последним, поэтому перед матчем нервничать должен соперник, а не мы.

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