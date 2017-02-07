12:57 7 февраля | БАСКЕТБОЛ — НБА

Люк Уолтон: "Руководство "Лейкерс" поддержало меня в решении убрать из состава Денга и Мозгова"

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Главный тренер "Лейкерс" Люк Уолтон заявил, что при принятии решения убрать из состава Луола Денга и Тимофея Мозгова советовался с генменеджером Митчем Капчаком и вице-президентом Джимом Бассом. Оба члена руководства клуба выразили поддержку 36-летнему специалисту.

– И Капчак, и Басс поддержали меня, – цитирует ESPN Уолтона. – Они сказали: "Делай, что считаешь лучшим для команды". Это был приятный разговор.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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zelmann

Интересно, через сколько впемени этого выдающегося тренера те же Басс и Капчак отправят со скамейки

17:55 7 февраля

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