Люк Уолтон: "Руководство "Лейкерс" поддержало меня в решении убрать из состава Денга и Мозгова"

Главный тренер "Лейкерс" Люк Уолтон заявил, что при принятии решения убрать из состава Луола Денга и Тимофея Мозгова советовался с генменеджером Митчем Капчаком и вице-президентом Джимом Бассом. Оба члена руководства клуба выразили поддержку 36-летнему специалисту.

– И Капчак, и Басс поддержали меня, – цитирует ESPN Уолтона. – Они сказали: "Делай, что считаешь лучшим для команды". Это был приятный разговор.