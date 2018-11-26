10:32 | Баскетбол — НБА

Люк Уолтон: "Потери и промахи со штрафной убивают "Лейкерс"

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Главный тренер "Лейкерс" Люк Уолтон заявил, что потери и промахи со штрафной линии стали главной причиной поражения команды в матче регулярного чемпионата НБА с "Орландо" (104:108).

- Потери и промахи со штрафной убивают нас, - передает слова Уолтона Lakers Nation. - Мы достаточно хорошо играем и стараемся, но большую часть сегодняшнего матча мы этого не делали. И это происходит уже два матча подряд. Мы проиграли в равной борьбе, при этом не реализовав 11 штрафных. Мы должны поднять процент попадания.

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Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/

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