Люк Уолтон: "Дебютный сезон в НБА станет для Болла испытанием"

Главный тренер "Лейкерс" Люк Уолтон прокомментировал слова отца Лонзо Болла Лавара о том, что его сын сразу выведет команду в плей-офф НБА. 19-летний Болл был выбран под вторым номером на драфте.

– Я очень оптимистичный, но пока не стал бы загадывать так далеко. Пока надеюсь, что Болл приведет "Лейкерс" к паре побед в Летней лиге, а там будет видно, – приводит ESPN слова Уолтона. – Для него дебютный сезон в НБА станет испытанием. Ведь все игроки, выбранные под высокими номерами, находятся под прицелом. И опытные баскетболисты лиги сразу хотят дать им понять, что к чему. Я знаю это по себе.

"Лейкерс" четыре сезона подряд не выходили в плей-офф.

Лавар Болл: "Лонзо выведет "Лейкерс" в плей-офф"