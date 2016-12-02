Лю и Керр - лучшие тренеры октября-ноября в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала лучших тренеров октября и ноября. Как сообщает пресс-служба НБА, лучшим наставником в Западной конференции признан Стив Керр, работающий с "Голден Стэйт". Под его руководством "Уорриорз" одержали 16 побед в 18 матчах. Примечателен тот факт, что в первый день декабря была прервана 12-матчевая победная серия "Голден Стэйт".

В Восточной конференции лучшим наставником стал Тейрон Лю, который тренирует "Кливленд". Под его руководством "Кавальерс" одержали 13 побед в 16 матчах.