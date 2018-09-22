Лука Дончич: "Хочу стать новичком года в НБА"

19-летний словенский баскетболист "Далласа" Лука Дончич рассказал о своих задачах на первый сезон в НБА. Дончич был выбран "Атлантой" на драфте 2018 года под общим третьим номером, после чего был обменян в "Даллас" на право выбора в первом раунде драфта-2018 и на драфте-2019.

– Я хочу стать лучшим новичком года и сыграть в плей-офф, сказал Дончич, слова которого на странице в Twitter приводит корреспондент ESPN Тим Макмахон.

Дончич является чемпионом Европы 2017 года. С 2015 по 2018 годы выступал за мадридский "Реал" в составе которого выиграл Евролигу-2017/18 и был признан самым ценным игроком турнира. В среднем словенец набирал 14,5 очков, делал 4,3 подбора и 4,6 передачи за игру.