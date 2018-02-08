Лу Уильямс заработает 24 миллиона долларов по новому контракту с "Клипперс"

Защитник "Клипперс" Лу Уильямс договорился с клубом о продлении контракта на три года. Как информирует журналист Yahoo! Шэмс Чарания, 31-летний баскетболист получит за этот срок 24 миллиона долларов, из них лишь полтора полностью гарантированы в третьем сезоне.

С учетом действующего соглашения доход ветерана составит 31 миллион долларов. В сезоне-2017/18 Уильямс принял участие в 51 матче регулярки, в среднеам набирая 23,3 очка и совершая 5,3 передачи и 2,5 подбора.

Напомним, что защитник стал игроком "Клипперс" в прошедшее межсезонье в результате обмена с "Хьюстоном" на Криса Пола.