Лонзо и Лавар Боллы выступили в реслинг-шоу WWE

Новичок "Лейкерс" Лонзо Болл вместе со своим отцом Лаваром и младшим братом Ламело принял участие в реслинг-шоу WWE RAW. Семья Боллов была приглашена в разговорный сегмент, который ведет рестлер Miz. В ходе обсуждения возможного сотрудничества между ним и Лаваром заявзалась перепалка, которая едва не привела к драке. Назревавший конфликт был прерван появлением другого рестлера Дина Эмброуза, выступившего на стороне Боллов, и в итоге все завершилось командным поединком три на три.

Напомним, что Лонзо Болл был выбран "Лейкерс" на драфте-2017 под вторым общим номером. Его отец не раз выступал со скандальными высказываниями, в частности, однажды заявив, что в лучшие годы мог бы обыграть Майкла Джордана один на один. Также в Северной Америке много обсуждалось решение Боллов запустить собственный бренд одежды, причем цена на именные кроссовки Лонзо, который еще не провел ни одного матча в НБА, начиналась с 495 долларов.