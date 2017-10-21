Лонзо Боллу не хватило одного паса, чтобы побить рекорд Леброна Джеймса. Видео

Защитник "Лейкерс" Лонзо Болл был близок к тому, чтобы самым молодым игроком НБА, сделавшим трипл-дабл. В матче регулярного чемпионата с "Финиксом" (132:130) 19-летний игрок нбрал 29 очков, сделал 11 подборов и 9 передач.
Самый "молодой" "трипл-дабл" принадлежит Леброну Джеймсу, который сделал его в возрасте 20 лет.
pavzhkin
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
11:06