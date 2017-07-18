Лонзо Болл признан MVP Летней лиги НБА

Разыгрывающий "Лейкерс" Лонзо Болл назван MVP Летней лиги НБА-2017, сообщает официальный Твиттер лиги. Всего за турнир он в среднем за матч набирал 16,3 очка, делал 9,3 передачи, 7,7 подбора и 2,5 перехвата.

Отметим, что "Лейкерс" стал победителем Летней Лиги, в финале обыграв "Портленд" (110:98). 19-летний Болл пропустил матч из-за проблем с икроножной мышцей.

Болл, игравший в прошлом сезоне в UCLA, был выбран клубом из Лос-Анджелеса под вторым номером на драфте.