Лонзо Болл: "Получить поздравления от Леброна - это круто"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс на своей странице в Твиттере поздравил с днем рождения разыгрывающего "Лейкерс" Лонзо Болла. 27 октября восходящей звезде НБА исполнилось 20 лет.
"Счастливого дня рождения, юнец! Наслаждайся своим днем!" - написал Джеймс на своей странице в Твиттере.
"Он был моим любимым игроком, когда я рос. Получить поздравления с днем рождения от него - это довольно круто", - приводит ESPN слова Болла.
Happy Gday young 👑King @ZO2_! Live it up on your day! #LiveLaughLove #StriveForGreatness🚀– LeBron James (@KingJames) 27 октября 2017 г.