17:29 | Баскетбол — НБА

Лонзо Болл: "Получить поздравления от Леброна - это круто"


Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс на своей странице в Твиттере поздравил с днем рождения разыгрывающего "Лейкерс"Лонзо Болла. 27 октября восходящей звезде НБА исполнилось 20 лет.

"Счастливого дня рождения, юнец! Наслаждайся своим днем!" - написал Джеймс на своей странице в Твиттере.

"Он был моим любимым игроком, когда я рос. Получить поздравления с днем рождения от него - это довольно круто", - приводит ESPN слова Болла.

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