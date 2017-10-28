Лонзо Болл: "Получить поздравления от Леброна - это круто"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс на своей странице в Твиттере поздравил с днем рождения разыгрывающего "Лейкерс"​ Лонзо Болла. 27 октября восходящей звезде НБА исполнилось 20 лет.

"Счастливого дня рождения, юнец! Наслаждайся своим днем!" - написал Джеймс на своей странице в Твиттере.

"Он был моим любимым игроком, когда я рос. Получить поздравления с днем рождения от него - это довольно круто", - приводит ESPN слова Болла.