Лига признала судейскую ошибку в концовке матча "Оклахомы" и "Миннесоты"

НБА официально признала ошибки судей в концовке матча регулярного чемпионата между "Оклахома-Сити" и "Миннесотой" (113:115). После пересмотра последних двух минут встречи, официальные лица решили, что заслон, поставленный Карлом-Энтони Таунсом Полу Джорджу, был сделан с нарушением правил. Сразу после этого защитник "волков" Эндрю Уиггинс забросил победный бросок.

Кроме того, отмечается, что главный тренер гостей Том Тибодо просил о тайм-ауте перед этой атакой. Причем у "Миннесоты" их уже не было, что также является нарушением правил, и судьи должны были назначить штрафной в пользу "Тандер".