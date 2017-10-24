Лига признала судейскую ошибку в концовке матча "Оклахомы" и "Миннесоты"

НБА официально признала ошибки судей в концовке матча регулярного чемпионата между "Оклахома-Сити" и "Миннесотой" (113:115). После пересмотра последних двух минут встречи, официальные лица решили, что заслон, поставленный Карлом-Энтони Таунсом Полу Джорджу, был сделан с нарушением правил. Сразу после этого защитник "волков" Эндрю Уиггинс забросил победный бросок.
Кроме того, отмечается, что главный тренер гостей Том Тибодо просил о тайм-ауте перед этой атакой. Причем у "Миннесоты" их уже не было, что также является нарушением правил, и судьи должны были назначить штрафной в пользу "Тандер".
Carmelo Anthony drills late go-ahead 3 for the w-NOT SO FAST.– Roberto Perez (@World_Wide_Wob) 23 октября 2017 г.
WIGGINS AT THE BUZZER 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/PykJMylEUg