18:39 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Лига отклонила протест "Торонто" из-за отмены попадания Росса

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Руководство НБА отклонило протест "Торонто" о событиях в концовке матча регулярного чемпионата с "Сакраменто" (99:102). В последнем владении форвард канадцев Терренс Росс забросил из-за дуги, сравняв счет. Но судьи не засчитали бросок после консультаций с центром видеоповторов, приняли сторону "Кингз", отмечавших, что счетчик времени был запущен не вовремя.

Во время ввода мяча из-за боковой он задел Демаркуса Казинса. И именно в этот момент должен был запуститься счетчик. НБА опубликовала постановление, в котором назвала решение судей верным.

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