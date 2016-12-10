Лига отклонила протест "Торонто" из-за отмены попадания Росса

Руководство НБА отклонило протест "Торонто" о событиях в концовке матча регулярного чемпионата с "Сакраменто" (99:102). В последнем владении форвард канадцев Терренс Росс забросил из-за дуги, сравняв счет. Но судьи не засчитали бросок после консультаций с центром видеоповторов, приняли сторону "Кингз", отмечавших, что счетчик времени был запущен не вовремя.

Во время ввода мяча из-за боковой он задел Демаркуса Казинса. И именно в этот момент должен был запуститься счетчик. НБА опубликовала постановление, в котором назвала решение судей верным.

Officials rule DeMarcus Cousins deflected ball & therefor Terrence Ross's game-tying three came after time expired pic.twitter.com/t2tb1Jsdka – Kenny Ducey (@KennyDucey) 21 ноября 2016 г.