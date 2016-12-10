Лига отклонила протест "Торонто" из-за отмены попадания Росса

Руководство НБА отклонило протест "Торонто" о событиях в концовке матча регулярного чемпионата с "Сакраменто" (99:102). В последнем владении форвард канадцев Терренс Росс забросил из-за дуги, сравняв счет. Но судьи не засчитали бросок после консультаций с центром видеоповторов, приняли сторону "Кингз", отмечавших, что счетчик времени был запущен не вовремя.
Во время ввода мяча из-за боковой он задел Демаркуса Казинса. И именно в этот момент должен был запуститься счетчик. НБА опубликовала постановление, в котором назвала решение судей верным.
Officials rule DeMarcus Cousins deflected ball & therefor Terrence Ross's game-tying three came after time expired pic.twitter.com/t2tb1Jsdka– Kenny Ducey (@KennyDucey) 21 ноября 2016 г.
The NBA announces that it has denied the Toronto Raptors’ protest of their 102-99 loss to the Sacramento Kings on Nov. 20, 2016. pic.twitter.com/M3bzJJGqOU– NBA Official (@NBAOfficial) 9 декабря 2016 г.