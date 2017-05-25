11:21 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Личный тренер Ким Кардашьян будет работать в "Лейкерс"

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На должность тренера по физической подготовке в "Лейкерс" назначен Гуннар Петерсон, сообщает официальный сайт клуба. Отметим, что Петерсон работал личным тренером Ким Кардашьян, актера Дуэйна Джонсона и певицы Дженнифер Лопес.

Новый специалист будет заниматься разработкой и осуществлением программы по увеличению силы команды, что поможет игрокам выступать на одном уровне на протяжении всего сезона НБА. Петерсон был личным тренером ряда спортсменов из НБА, НХЛ, NFL, MLB, работал с теннисистами и боксерами.

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