Личный тренер Ким Кардашьян будет работать в "Лейкерс"

На должность тренера по физической подготовке в "Лейкерс" назначен Гуннар Петерсон, сообщает официальный сайт клуба. Отметим, что Петерсон работал личным тренером Ким Кардашьян, актера Дуэйна Джонсона и певицы Дженнифер Лопес.

Новый специалист будет заниматься разработкой и осуществлением программы по увеличению силы команды, что поможет игрокам выступать на одном уровне на протяжении всего сезона НБА. Петерсон был личным тренером ряда спортсменов из НБА, НХЛ, NFL, MLB, работал с теннисистами и боксерами.