Личный тренер Ким Кардашьян будет отвечать за физподготовку в "Лейкерс"

Гуннар Петерсон назначен новым тренером "Лейкерс" по физподготовке, сообщает клубная пресс-служба. Специалист прославился своей работой со многими знаменитостями. В их числе актеры Дуэйн "Скала" Джонсон, Кэйт Бэкинсейл, певица Сиара и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее сестры.

В сообщении пресс-службы сообщается, что Петерсон должен разработать программу силовой подготовки, чтобы игроки могли выступать на высочайшем уровне на протяжении всего сезона.