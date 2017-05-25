Личный тренер Ким Кардашьян будет отвечать за физподготовку в "Лейкерс"

Гуннар Петерсон назначен новым тренером "Лейкерс" по физподготовке, сообщает клубная пресс-служба. Специалист прославился своей работой со многими знаменитостями. В их числе актеры Дуэйн "Скала" Джонсон, Кэйт Бэкинсейл, певица Сиара и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее сестры.
В сообщении пресс-службы сообщается, что Петерсон должен разработать программу силовой подготовки, чтобы игроки могли выступать на высочайшем уровне на протяжении всего сезона.
OFFICIAL: Lakers hire @Gunnar Peterson as Director of Strength and Endurance Training. https://t.co/9E4mYMXHzF– Los Angeles Lakers (@Lakers) 24 мая 2017 г.