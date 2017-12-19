"Лейкерс" вывели из обращения игровые номера Брайанта

"Лейкерс" перед домашним матчем регулярного чемпионата НБА против "Голден Стэйт" провел церемонию по выводу из обращения 8-го и 24-го игровых номеров, под которыми выступал Коби Брайант. Сама игра завершилась поражением хозяев паркета в овертайме - 114:116.

Напомним, американский баскетболист играл под 8-м номером с 1996 пл 2006 год. В сезоне-2006/07 он поменял его на 24-й. Всю карьеру защитник провел в составе "Лейкерс", выступая за них 1996 по 2016 год. За это время Брайант стал пятикратным чемпионом НБА.