15:57 18 декабря | Баскетбол — НБА

"Лейкерс" выведет из обращения игровой номер Коби Брайанта перед игрой с "Голден Стэйт"

1

Перед матчем регулярного чемпионата НБА между "Лейкерс" и "Голден Стэйт", который пройдет 18 декабря, состоится церемония выведения из обращения игрового номера экс-защитника Коби Брайанта, информирует пресс-служба клуба из Лос-Анджелеса.

Американский баскетболист играл под 8-м номером, а с сезона-2006/07 поменял его на 24-й. Напомним, что всю карьеру он провел в составе "Лейкерс", выступая за них 1996 по 2016 год. За это время Брайант стал пятикратным чемпионом НБА.

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

pokryshkin

Как бежит время... Ещё вчера вроде я смотрел по телеку его дебют в матче всех звезд... А уже 20 лет прошло...

16:24 18 декабря