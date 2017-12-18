"Лейкерс" выведет из обращения игровой номер Коби Брайанта перед игрой с "Голден Стэйт"

Перед матчем регулярного чемпионата НБА между "Лейкерс" и "Голден Стэйт", который пройдет 18 декабря, состоится церемония выведения из обращения игрового номера экс-защитника Коби Брайанта, информирует пресс-служба клуба из Лос-Анджелеса.

Американский баскетболист играл под 8-м номером, а с сезона-2006/07 поменял его на 24-й. Напомним, что всю карьеру он провел в составе "Лейкерс", выступая за них 1996 по 2016 год. За это время Брайант стал пятикратным чемпионом НБА.