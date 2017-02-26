00:17 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Лейкерс" выкупит Кальдерона

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"Лейкерс" в ближайшее время выкупит Хосе Кальдерона, утверждает ESPN. 35-летнему ветерану причитается еще 2,2 миллиона долларов по контракту до конца сезона. Испанец перебрался в калифорнийский клуб минувшим летом, до этого он выступал за "Нью-Йорк".

Кальдерон принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 3,3 очка и делая 2,1 передачи. Его контракт истекает в конце сезона. Отмечается, что ветераном интересуются "Голден Стэйт", "Хьюстон" и "Кливленд".

"Лейкерс" должен выкупить контракт Кальдерона до 1 марта, чтобы он имел возможность подписать соглашение с другим клубом до старта плей-офф.

 

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Материалы REN-TV

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