"Лейкерс" в гостях победил "Филадельфию", "Клипперс" взял верх над "Майами"

"Атланта" в матче регулярного чемпионата в гостях победила "Торонто" – 125:121. Самым результативным в составе гостей стал Дуайт Ховард, оформивший дабл-дабл (27 очков и 15 подборов). В составе хозяев Демар Дерозан набрал 34 очка. Кайл Лоури – 27.

"Лейкерс" одержал гостевую победу над "Филадельфией" – 100:89. Самым результативным у победителей стал Джулиус Рэндл, набравший 25 очков. Российский центровой Тимофей Мозгов провел на площадке 19 минут, набрал 4 очка, сделал 5 подборов и 1 передачу. В составе хозяев Жоэль Эмбии набрал 15 очков, а Эрсан Ильясову сделал дабл-дабл (13 очков, 10 подборов).

Отметим, что "Лейкерс" прервали серию из 8 поражений.

"Хьюстон" разгромил "Нью-Орлеан" со счетом 122:100. В составе хозяев трипл-дабл оформил Джеймс Харден – 29 очков, 13 передач, 11 подборов. Эрик Гордон набрал 29 очков. В составе гостей у Энтони Дэвиса 19 очков.



Для "Хьюстона" эта победа стала девятой подряд.

"Клипперс" в гостях взял верх над "Майами" – 102:98. Самым результативным у гостей стал Блэйк Гриффин, набравший 20 очков. В составе хозяев Горан Драгич сделал дабл-дабл (21 очко, 11 передач). Хассан Уайтсайд набрал 11 очков и сделал 17 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" – "Нью-Орлеан" – 122:100 (35:24, 37:26, 25:29, 25:21)

Х: Харден (29 + 11 подборов + 13 передач), Гордон (29), Ариза (20).

Н: Дэвис (19), Холидэй (11), Хилд (11).

"Торонто" – "Атланта" – 121:125 (27:35, 25:34, 30:26, 39:30)

Т: Дерозан (34), Лоури (27).

А: Ховард (27 + 15 подборов), Шредер (24).

"Майами" – "Клипперс" – 98:102 (27:31, 19:29, 23:19, 29:23)

М: Драгич (21 + 11 передач), Эллингтон (13).

К: Гриффин (20), Пол (17), Редик (17), Джордан (12 + 19 подборов).

"Филадельфия" – "Лейкерс" – 89:100 (18:30, 22:23, 24:21, 25:26)

Ф: Эмбии (15), Ковингтон (14), Окафор (14).

Л: Рэндл (24), Расселл (15), Янг (15), Денг (7), Мозгов (4).