"Лейкерс" уступил "Вашингтону", Мозгов очков не набрал

"Вашингтон" нанес поражение "Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 116:108. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уизардз" Джон Уолл, набравший 33 очка. Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов провел на паркете 17 минут 1 секунду и очков не набрал. На его счету один подбор и одна результативная передача.

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Лейкерс" – 116:108 (31:29, 27:15, 32:35, 26:29)

В: Уолл (33 + 11 передач), Бил (23), Гортат (21 + 14 подборов).

Л: Кларксон (20), Расселл (17 + 11 передач), Денг (17).