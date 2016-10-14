"Лейкерс" уступил "Сакраменто", Мозгов лучший в команде по показателю полезности

"Сакраменто" нанес поражение "Лейкерс" в предсезонном домашнем матче со счетом 116:104. Самым результативным игроком встречи стал защитник проигравшей команды Д’Анджело Расселл, набравший 31 очко и сделавший 11 передач. Российский центровой хозяев Тимофей Мозгов провел на паркете 18 минут 28 секунд, набрал 4 очка и сделал 6 подборов. При этом у россиянина лучший в команде показатель полезности – "+17".

НБА

Предсезонный матч

"Лейкерс" – "Сакраменто" – 104:116 (25:30, 19:32, 36:20, 24:34)

Л: Расселл (31 + 11 передач), Кларксон (18), Денг (9).

С: Толливер (21), Коллисон (20), Гэй (19).