"Лейкерс" уступил "Портленду", Мозгов набрал 11 очков

В предсезонном матче НБА "Портленд" обыграл "Лейкерс" со счетом 109:106 ОТ. В составе калифорнийской команды почти 16 минут на паркете провел российский центровой Тимофей Мозгов, набравший 11 очков и сделавший 2 подбора.
НБА
Предсезонный матч
"Лейкерс" – "Портленд" – 106:109 (24:29, 26:21, 29:30, 20:19, 7:10)
Л: Кларксон (15), Янг (14), Рэндл (13), Д’Анджело (12), Уэртас (11), МОЗГОВ (11).
П: Лиллард (30), Харклесс (14), Пламли (11), Ленард (11).
Проба положительна
Мозг норм играет..в предыдущей игре 2 очка..щас 11..и 2 подбора..в чемпе как раз 7 очков в среднем 2 подбора будет..и это за 16 лямов!!! А тут расплакались все из-за Кучерова!! Вот где его бабки!! Ведь такого мертвеца и за 16 млн, даже при том, что он русский, и в России не подписали бы!!!
08:28