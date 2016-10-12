"Лейкерс" уступил "Портленду", Мозгов набрал 11 очков

В предсезонном матче НБА "Портленд" обыграл "Лейкерс" со счетом 109:106 ОТ. В составе калифорнийской команды почти 16 минут на паркете провел российский центровой Тимофей Мозгов, набравший 11 очков и сделавший 2 подбора.

НБА

Предсезонный матч

"Лейкерс" – "Портленд" – 106:109 (24:29, 26:21, 29:30, 20:19, 7:10)

Л: Кларксон (15), Янг (14), Рэндл (13), Д’Анджело (12), Уэртас (11), МОЗГОВ (11).

П: Лиллард (30), Харклесс (14), Пламли (11), Ленард (11).