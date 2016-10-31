04:38 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Лейкерс" уступил "Оклахоме", Мозгов набрал 8 очков

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"Оклахома-Сити" переиграла "Лейкерс" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 113:96. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Расселл Уэстбрук, набравший 33 очка и сделавший 12 подборов. Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов провел на паркете 23 минуты 43 секунды, набрал 8 очков и сделал 5 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" – "Лейкерс" – 113:96 (30:24, 28:22, 19:25, 36:25)

О: Уэстбрук (33 + 12 подборов), Оладипо (20), Кантер (16).

Л: Рэндл (20), Расселл (20), Кларксон (12), МОЗГОВ (8 + 5 подборов).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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