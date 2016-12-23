"Лейкерс" уступил "Майами", Мозгов набрал 14 очков

"Лейкерс" уступил "Майами" в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 107:115. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Лу Уильямс, набравший 27 очков. Российский центровой проигравшей команды Тимофей Мозгов набрал 14 очков и сделал шесть подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" – "Лейкерс" – 115:107 (17:25, 36:35, 29:20, 33:27)

М: Уайтсайд (23 + 13 подборов), Уинслоу (23 + 13 подборов), Джонсон (19).

Л: Уильямс (27), Янг (20), Расселл (17), МОЗГОВ (14 + 6 подборов).