"Лейкерс" уступил "Клипперс", у Мозгова - 8 очков и 5 подборов

"Клипперс" нанес поражение "Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 113:97. Самым результативным игроком встречи стал центровой победившей команды Деандре Джордан, набравший 24 очка и сделавший 21 подборов. Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов провел на паркете 20 минут 46 секунд, набрал 8 очков и сделал 5 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Клипперс" – "Лейкерс" – 113:97 (26:15, 32:24, 26:29, 29:29)

К: Джордан (24 + 21 подбор), Пол (20 + 13 передач), Риверс (15).

Л: Кларксон (21), Ингрэм (14), Уильямс (13).