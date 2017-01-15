01:46 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Лейкерс" уступил "Клипперс", у Мозгова - 8 очков и 5 подборов

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"Клипперс" нанес поражение "Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 113:97. Самым результативным игроком встречи стал центровой победившей команды Деандре Джордан, набравший 24 очка и сделавший 21 подборов. Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов провел на паркете 20 минут 46 секунд, набрал 8 очков и сделал 5 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Клипперс" – "Лейкерс" – 113:97 (26:15, 32:24, 26:29, 29:29)

К: Джордан (24 + 21 подбор), Пол (20 + 13 передач), Риверс (15).

Л: Кларксон (21), Ингрэм (14), Уильямс (13).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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