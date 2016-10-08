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"Лейкерс" уступил "Денверу", Мозгов набрал 4 очка

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"Лейкерс" проиграл в домашнем предсезонном матче "Денверу" со счетом 97:101. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Расселл Д’Анджело, набравший 21 очко. Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов провел на паркете 20 минут 34 секунды, набрал 4 очка и сделал 5 подборов.

НБА

Предсезонный матч

"Лейкерс" – "Денвер" – 97:101 (37:32, 21:17, 22:23, 17:29)

Л: Д’Анджело (21), Кларксон (15), Нэнс-мл. (11), Уильямс (10).

Д: Бартон (20), Нуркич (18 + 14 подборов), Мюррей (16), Чендлер (15).

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