"Лейкерс" уступил "Далласу", Мозгов набрал 4 очка

В матче регулярного чемпионата НБА "Лейкерс" на выезде уступил "Далласу" – 97:109. Самым результативным игроком встречи стал форвард техасцев Харрисон Барнс, набравший 31 очко. Еще 23 балла набрал защитник "Маверикс" Сэт Карри.

Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов провел на паркете 20 минут и 27 секунд, набрав 4 очка при двух подборах и одной передачи. Его команда потерпела первое поражение в последних четырех встречах.

В другом поединке "Портленд" одолел "Финикс" – 124:121. 38 очков набрал лидер "Блэйзерс" Дэмиэн Лиллард. Орегонцы одержали третью победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Портленд" – "Финикс" – 124:121 (42:25, 21:30, 26:27, 35:39)

Ф: Блэдсоу (31), Букер (23), Уоррен (12), Найт (11), Такер (11 + 9 подборов), Барбоза (10), Бендер (10).

П: Лиллард (38), Макколлум (33 + 7 передач), Харклесс (20), Мэйс. Пламли (10).

"Лейкерс" – "Даллас" – 97:109 (27:25, 27:33, 23:25, 20:26)

Д: Х. Барнс (31), Сэт Карри (23), Бареа (18 + 8 передач + 7 подборов), Дж. Андерсон (11), Пауэлл (10).

Л: Кларксон (22), Н. Янг (20), Рэндл (15 + 10 подборов), Лу Уильямс (15), Расселл (12 + 7 передач).