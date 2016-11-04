"Лейкерс" трижды сыграет в чемпионской форме сезона-1986/87

"Лейкерс" проведет три матча в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА в форме образца сезона-1986/87, сообщает пресс-служба клуба. Баскетболисты клуба из Лос-Анджелеса выйдут на паркете в экипировке 30-летней давности 4 ноября против "Голден Стэйт", 17 января - против "Денвера" и 3 марта - против "Бостона".
Напомним, что в тот сезон "Лейкерс" в регулярном чемпионате одержал 65 побед и 17 раз потерпел поражение, что является вторым лучшим результатом за всю историю НБА.
The Lakers will honor the 86-87 championship squad by wearing Hardwood Classics unis 3 times this season: https://t.co/2uoNVT99jf #LakeShow pic.twitter.com/jj52KZvNhQ– Los Angeles Lakers (@Lakers) 3 ноября 2016 г.