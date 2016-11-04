14:35 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Лейкерс" трижды сыграет в чемпионской форме сезона-1986/87

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"Лейкерс" проведет три матча в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА в форме образца сезона-1986/87, сообщает пресс-служба клуба. Баскетболисты клуба из Лос-Анджелеса выйдут на паркете в экипировке 30-летней давности 4 ноября против "Голден Стэйт", 17 января - против "Денвера" и 3 марта - против "Бостона".

Напомним, что в тот сезон "Лейкерс" в регулярном чемпионате одержал 65 побед и 17 раз потерпел поражение, что является вторым лучшим результатом за всю историю НБА.

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