"Лейкерс" со скандалом победил "Орландо", Кузма оформил дабл-дабл

В матче регулярного чемпионата НБА "Лейкерс" на своей площадке одолел "Орландо" – 108:107. В концовке встречи произошел неоднозначный эпизод. Игроки "Мэджик" вводили мяч из-за боковой, и отсчет времени запустился раньше, чем кто-либо из игроков коснулся мяча. Судьи пересмотрели момент, но почему-то назначили спорный в центральном круге за 0,6 секунды до сирены.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Аарон Гордон, набравший 28 очков. На балл меньше у центрового калифорнийцев Брука Лопеса, а его одноклубники Кайл Кузма и Джуиус Рэндл оформили по дабл-даблу.

Для "Лейкерс" победа стала шестой в последних семи играх. Команда идет 11-й в таблице Западной конференции. "Орландо" потерпел девятое поражение в последних 11 матчах и опустился на 14-ю строчку на "Востоке".

НБА

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" – "Орландо" – 108:107 (23:32, 33:19, 25:28, 27:28)

Л: Б. Лопес (27), Кузма (20 + 10 подборов), Болл (16 + 6 подборов + 5 передач), Ай. Томас (13 + 9 передач), Рэндл (12 + 11 подборов), Колдуэлл-Поуп (10).

О: А. Гордон (28 + 14 подборов), Вучевич (24 + 12 подборов), Фурнье (11), Дж. Симмонс (9 + 7 передач).