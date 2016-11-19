"Лейкерс" с Мозговым проиграл "Сан-Антонио"

"Лейкерс" в домашнем матче регулярного сезона НБА уступил "Сан-Антонио". Российский центровой лос-анджелесского клуба Тимофей Мозгов вышел в стартовом составе, провел 13 минут 55 секунд, очков не набрал и сделал 4 подбора.

НБА

Регулярный сезон

"Лейкерс" - "Сан-Антонио" - 107:116 (16:26, 36:26, 24:39, 31:25)

Л: Л. Уильямс (24), Н. Янг (22), Кларксон (20), Рэндл (13), Денг (10), МОЗГОВ (0 + 4 подбора).

С: Ленард (23 + 12 подборов), Олдридж (23), П. Газоль (16), Паркер (16), Миллс (11), Д. Грин (10), Джинобили (10).