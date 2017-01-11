"Лейкерс" разгромлен "Портлендом", Мозгов набрал 8 очков

В матче регулярного чемпионата НБА "Лейкерс" на своей площадке крупно уступил "Портленду" – 87:108. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Си.Джей. Макколлум, набравший 25 очков. У калифорнийцев 14 баллами отметился форвард Луол Денг.

Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов провел на площадке чуть больше 20 минут, за которые набрал 8 очков при двух подборах и одном блок-шоте. Для его команды поражение стало первым после двух побед подряд.

"Озерные" занимают 12-ю строчку в таблице Западной конференции. "Портленд" поднялся на восьмое место.

НБА

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" – "Портленд" – 87:108 (26:25, 31:30, 12:23, 18:30)

Л: Денг (14), Ингрэм (11), Лу Уильямс (10), МОЗГОВ (8), Рэндл (6 + 10 подборов).

П: Макколлум (25), Лиллард (20 + 8 подборов), Харклесс (14 + 3 блок-шота), Мэйс. Пламли (11 + 7 подборов), Амину (8 + 15 подборов + 3 блок-шота).