"Лейкерс" разгромлен "Портлендом", Мозгов набрал 8 очков

В матче регулярного чемпионата НБА "Лейкерс" на своей площадке крупно уступил "Портленду" – 87:108. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Си.Джей. Макколлум, набравший 25 очков. У калифорнийцев 14 баллами отметился форвард Луол Денг.
Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов провел на площадке чуть больше 20 минут, за которые набрал 8 очков при двух подборах и одном блок-шоте. Для его команды поражение стало первым после двух побед подряд.
"Озерные" занимают 12-ю строчку в таблице Западной конференции. "Портленд" поднялся на восьмое место.
НБА
Регулярный чемпионат
"Лейкерс" – "Портленд" – 87:108 (26:25, 31:30, 12:23, 18:30)
Л: Денг (14), Ингрэм (11), Лу Уильямс (10), МОЗГОВ (8), Рэндл (6 + 10 подборов).
П: Макколлум (25), Лиллард (20 + 8 подборов), Харклесс (14 + 3 блок-шота), Мэйс. Пламли (11 + 7 подборов), Амину (8 + 15 подборов + 3 блок-шота).
Timofey Mozgov gets rewarded for running the floor #NBAVote (📺: @SpectrumSN & @spectdeportes) pic.twitter.com/UG40t0JEEX– Los Angeles Lakers (@Lakers) 11 января 2017 г.