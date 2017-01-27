"Лейкерс" проиграл "Юте", Мозгову не хватило очка и подбора до дабл-дабла

В матче регулярного чемпионата НБА "Юта" на своей площадке обыграла "Лейкерс" – 96:88. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Гордон Хэйворд, набравший 24 очка. У калифорнийцев 20 баллами отметился Лу Уильямс.

Российский центровой "озерных" Тимофей Мозгов провел на паркете 16 минут, набрав 9 очков при 9 подборах, одной передаче, одном перехвате и одном блок-шоте. Для его команды поражение стало восьмым в последних девяти играх. "Лейкерс" опустился на последнюю строчку в Западной конференции. "Юта" занимает пятое место.

НБА

Регулярный сезон

"Юта" – "Лейкерс" – 96:88 (23:16, 21:25, 26:19, 26:28)

Ю: Хэйворд (24), Джордж Хилл (12 + 7 подборов), Беркс (11), Гобер (9 + 13 подборов + 6 блок-шотов).

Л: Лу Уильямс (20), Зубац (16 + 10 подборов), Кларксон (16), Н. Янг (13), МОЗГОВ (9 + 9 подборов).

Timofey Mozgov with the sweet spin and the one-handed jam! pic.twitter.com/DsListlGbx – NBAIndia (@NBAIndia) 27 января 2017 г.