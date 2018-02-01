"Лейкерс" проиграл второй матч кряду

"Индиана" на своем паркете обыграла "Мемфис" в матче регулярного чемпионата НБА. "Пэйсерс" выиграл третью встречу кряду.
В другом поединке "Орландо" взял верх над "Лейкерс", для которого поражение стало вторым подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
"Индиана" - "Мемфис" - 105:101 (21:25, 34:28, 29:22, 21:26)
И: Богданович (21), Коллисон (16), Тернер (15 + 11 подборов)
М: Селден (24), Газоль (23), Харрисон (13)
"Орландо" - "Лейкерс" - 127:105 (29:25, 29:26, 43:30, 26:24)
О: Спейтс (21), Фурнье (19), Пэйтон (15)
Л: Кларксон (20), Рэндл (20), Ингрэм (13)