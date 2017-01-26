09:00 26 января | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Лейкерс" проиграл "Портленду", Мозгов очков не набрал

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"Портленд" на своем паркете переиграл "Лейкерс" в матче регулярного чемпоината НБА. Это второе подряд поражение клуба из Лос-Анджелеса и вторая кряду победа "Трэйл Блэйзерс".

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Ли Уильямс, который за 28 минут 5 секунд набрал 31 очко, сделал 4 подбора, 5 голевых передач и 3 перехвата.

Российский форвард "Лейкерс" Тимофей Мозгов провел на паркете 13 минут 30 секунд, записав на свой счет 5 подборов, 1 результативную передачу и 1 блок-шот.

НБА

Регулярный чемпионат

"Портленд" - "Лейкерс" - 105:98 (30:31, 29:27, 24:17, 22:23)

П: Лиллард (24), Макколлум (24), Пламли (19).

Л: Уильямс (31), Кларксон (22), Янг (15).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andvaraforce

Лейкерс Уолтона чем-то напоминает Атланту Буденхольцера позапрошлого сезона. Практически каждый игрок в ротации может стать лучшим на площадке, только ястребы выигрывали у всех подряд, а озёрники проигрывают. Вопрос, почему? В качестве ли одних игроков дело?

19:05 26 января

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