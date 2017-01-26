"Лейкерс" проиграл "Портленду", Мозгов очков не набрал

"Портленд" на своем паркете переиграл "Лейкерс" в матче регулярного чемпоината НБА. Это второе подряд поражение клуба из Лос-Анджелеса и вторая кряду победа "Трэйл Блэйзерс".

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Ли Уильямс, который за 28 минут 5 секунд набрал 31 очко, сделал 4 подбора, 5 голевых передач и 3 перехвата.

Российский форвард "Лейкерс" Тимофей Мозгов провел на паркете 13 минут 30 секунд, записав на свой счет 5 подборов, 1 результативную передачу и 1 блок-шот.

НБА

Регулярный чемпионат

"Портленд" - "Лейкерс" - 105:98 (30:31, 29:27, 24:17, 22:23)

П: Лиллард (24), Макколлум (24), Пламли (19).

Л: Уильямс (31), Кларксон (22), Янг (15).