"Лейкерс" проиграл "Кливленду", Янг набрал 32 очка

"Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА на выезде проиграл "Кливленду" со счетом 108:119. Самым результативным игроком встречи стал Ник Янг, набравший 32 очка. Лучшими в составе хозяев стал Кевин Лав, оформивший дабл-дабл (27 очков и 17 подборов). Леброн Джеймс набрал 26 очков, а Кайри Ирвинг набарл 21 очко и сделал 12 передач.



Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов провел на площадке 15 минут, за которые набрал 2 очка, сделал 4 подбора и 1 перехват.

В другом матче "Оклахома" на домашнем паркете обыграла "Финикс" со счетом 114:101. Самым результативным стал Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл (26 очков, 22 передач и 11 подборов). В составе "Санс" лучшим стал Девин Букер – 31 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Лейкерс" – 119:108 (26:31, 36:28, 27:24, 30:25)

К: Лав (27 + 17 подборов), Джеймс (26).

Л: Янг (32), Рэндл (16).

"Оклахома" – "Финикс" – 114:101 (30:20, 24:19, 35:30, 25:32)

О: Уэстбрук (26 + 11 подборов + 22 передачи), Адамс (19).

Ф: Букер (31 + 6 потерь), Бледсо (12).

"Атланта" – "Шарлотт" – 99:107 (22:22, 20:31, 32:27, 25:27)

А: Хардуэй (21), Миллсэп (20).

Ш: Марв. Уильямс (19), Уокер (18 + 10 передач), Зеллер (16 + 11 подборов).