"Лейкерс" проиграл "Бостону", Мозгов набрал четыре очка

"Лейкерс" обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НБА - 113:107. Самым результативным игроком встречи стал Айзея Томас, набравший 38 очков. Тимофей Мозгов провел на паркете 14 минут 58 секунд и набрал 4 очка, сделал 6 подборов, а также 1 передачу.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Лейкерс" - 113:107 (29:30, 33:21, 20:23, 31:33)

Б: Томас (38), Краудер (18), Браун (12).

Л: Уильямс (21), Расселл (20), Янг (17).