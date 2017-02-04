06:26 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Лейкерс" проиграл "Бостону", Мозгов набрал четыре очка

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"Лейкерс" обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НБА - 113:107. Самым результативным игроком встречи стал Айзея Томас, набравший 38 очков. Тимофей Мозгов провел на паркете 14 минут 58 секунд и набрал 4 очка, сделал 6 подборов, а также 1 передачу.

НБА 

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Лейкерс" - 113:107 (29:30, 33:21, 20:23, 31:33)

Б: Томас (38), Краудер (18), Браун (12).

Л: Уильямс (21), Расселл (20), Янг (17).

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/basketball/nba/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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lehanz

Хм, похоже Мозгов нужен Лейкерс только лишь для того, чтобы в начале игры разыграть спорный мяч, а потом скамейку протирать от пыли :)

10:07

zizitop

Проснулись...исправили..

07:58

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