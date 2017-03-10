"Лейкерс" прервал 8-матчевую серию поражений, обыграв "Финикс"

"Финикс" на своей площадке уступил "Лейкерс" (110:122) в матче регулярного чемпионата НБА. В составе победителей самым результативным игроком стал Д'Анджело Рассел, на счету которого 28 очков. У хозяев площадки дабл-дабл оформил Алан Уильямс и Ти. Джей. Уоррен.

Отметим, что благодаря этой победе клуб из Лос-Анджелеса прервал серию поражений из восьми матчей, в то время как "Санс" потерпели второе поражение кряду. Оба клуба занимают последние места в турнирной таблице Западной конференции.

НБА

Регулярный сезон

"Финикс" – "Лейкерс" – 110:122 (33:32, 30:29, 18:29, 29:32)

Ф: Буккер (23), Уоррен (17 + 13 подборов), Уильямс (16 + 10 подборов)

Л: Рассел (28), Кларксон (19), Нэнс (13 + 8 подборов).