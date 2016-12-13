"Лейкерс" потерпел седьмое поражение кряду, Мозгов набрал 8 очков

"Сакраменто" на своем паркете переиграл "Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА. Для команды из Лос-Анджелеса это поражение стало седьмым подряд. Лучшим игроком встречи стал форвард хоязев Демаркус Казинс, набравший 31 очко, 16 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота.

Российский центровой гостей Тимофей Мозгов провел на площадке около 23 минут и записал на свой счет 8 очков, 6 подборов и 1 перехват.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сакраменто" - "Лейкерс" - 116:92 (31:24, 18:34, 39:13, 28:21)

С: Казинс (31), Коллисон (20), Темпл (16).

Л: Расселл (17), Денг (16), Кларксон (15).