"Лейкерс" подтвердил переход Бизли

"Лейкерс" на официальном сайте объявил о подписании контракта с легким форвардом Майклом Бизли. Соглашение между клубом и форвардом рассчитано на сезон-2018/19. По условиям сделки 29-летний игрок заработает 3,5 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Бизли выступал за "Нью-Йорк". В 74 матчах "регулярки" он в среднем набирал 13,2 очка, совершая при этом 5,6 подбора и 0,5 перехвата, отдавая 1,7 передачи, а также выполняя 0,6 блок-шота за 22,3 минуты игрового времени.

Ранее состав клуба из Лос-Анджелеса пополнили Леброн Джеймс, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Лэнс Стивенсон, Рэджон Рондо и Джавэйл Макги.