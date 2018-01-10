"Лейкерс" обыграл "Сакраменто", Лонзо Болл оформил дабл-дабл из подборов и передач

В матче регулярного чемпионата НБА "Сакраменто" на выезде уступил "Лейкерс" – 86:99. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джулиус Рэндл, набравший 22 очка. Его партнер по команде Лонзо Болл оформил дабл-дабл из передачи подборов.

"Лейкерс" прервал серию из девяти поражений подряд. Это позволило команду покинуть последнее место в Западной конференции. "Сакраменто" идет 13-м.

НБА

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" – "Сакраменто" – 99:86 (31:27, 22:25, 31:22, 15:12)

Л: Рэндл (22 + 14 подборов), Б. Лопес (18), Колдуэлл-Поуп (16), Ингрэм (15), Нэнс (10 + 8 подборов), Кузма (9), Болл (5 + 11 подборов + 11 передач).

С: Богдан Богданович (19), Фокс (15), Хилд (13), З. Рэндольф (7 + 12 подборов), Куфос (6 + 15 подборов).