"Лейкерс" обыграл "Денвер", Мозгов набрал 12 очков

"Лейкерс" на своем паркете обыграл "Денвер" (120:116) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком в составе победителей стал Ник Янг, на счету которого 23 очка, Д’Анджело Расселл оформил дабл-дабл, набрав 22 балла и сделав 10 передач. У "Денвера" дабл-дабл на счету Кеннета Фарида – 14 очков и 17 подборов, у Уилсона Чендлера 26 очков и 9 подборов.

Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов провел на паркете 22 минуты, набрал 12 очков и сделал 6 подборов.

НБА

Регулярный сезон

"Лос-Анджелес" – "Денвер" – 120:116 (30:30, 24:29, 27:17, 39:40)

Л: Н. Янг (23), Рассел (22 очка + 10 передач), Уильямс (21)

Д: Чендлер (26), Галлинари (17), Фарид (14 очков + 17 подборов)