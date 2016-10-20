"Лейкерс" Мозгова уступил "Голден Стэйт", Карри набрал 32 очка

"Голден Стэйт" нанес поражение "Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 123:112. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Уорриорз" Стефен Карри, набравший 32 очка. Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов провел на паркете 14 минут 40 секунд, набрал 4 очка и сделал 2 подбора.

НБА

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" – "Голден Стэйт" – 112:123 (20:33, 23:19, 34:35, 35:36)

Л: Ингрэм (21), Янг (19), Расселл (16).

Г: Карри (32), Дюрант (27), Томпсон (19).