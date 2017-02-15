"Лейкерс" Мозгова проиграли "Сакраменто" с разницей в очко

В матче регулярного чемпионата НБА "Лейкерс" на своем паркете уступили "Сакраменто" со счетом 96:97. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Кингз" Демаркус Казинс, оформивший дабл-дабл (40 очков + 12 подборов). Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов провел на площадке 10 минут и 34 секунды, набрал 4 очка и совершил 3 подбора.

НБА

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" – "Сакраменто" – 96:97 (23:29, 18:14, 23:27, 32:27)

Л: Уильямс (29), Рэндл (11), Янг (10), МОЗГОВ (4 очка + 3 подбора).

С: Казинс (40 очков + 12 подборов), Коллисон (13), Маклемор (13), Аффалало (10).