07:57 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Лейкерс" Мозгова проиграл "Чикаго", Батлер набрал 40 очков

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"Лейкерс" уступил "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 118:110. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Буллз" Джимми Батлер, набравший 40 очков. Российский центровой хозяев Тимофей Мозгов провел на паркете 21 минуту, набрал 8 очков и сделал 2 подбора.

НБА

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" – "Чикаго" – 118:110 (30:30, 31:32, 24:28, 25:28)

Л: Лу Уильямс (25), Нэнс (18), Янг (15), Рэндл (14), МОЗГОВ (8).

Ч: Дж. Батлер (40), Кэнан (17), Миротич (15 + 15 подборов), Гибсон (15).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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