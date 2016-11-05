"Лейкерс" Мозгова прервал победную серию "Голден Стэйт"

"Лейкерс" на своем паркете переиграл "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА. Таким образом, клуб из "Лос-Анджелеса" одержал вторую победу кряду и прервал победную серию "Уорриорз" из четырех игр.

Российский форвард хозяева Тимофей Мозгов†провел на площадке 15 минут 58 секунд и записал на свой счет 4 очка, 5 подборов, 1 блок-шот и 1 передачу.

НБА

Регулярный сезон

"Лейкерс" (США) - "Голден Стэйт" (США) - 117:97 (24:15, 41:34, 28:33, 24:15)

Л: Рэндл (20), Расселл (17), Янг (12), Мозгов (4).

Г: Дюрант (27), Грин (16), Карри (13).