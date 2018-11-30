"Лейкерс" и "Клипперс" добились побед

В матче регулярного чемпионата НБА "Лейкерс" обыграл "Индиану" со счетом 104:96. В другом поединке "Клипперс" взял верх над "Сакраменто" – 133:121.

НБА

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" – "Индиана" – 104:96 (38:15, 18:35, 27:25, 21:21)

Л: Джеймс (38), Ингрэм (14), Харт (13), Кузма (11), Колдуэлл-Поуп (11).

И: Сабонис (20), Богданович (14), Янг (11), Джозеф (10), Макдермотт (10).

"Сакраменто" – "Клипперс" – 121:133 (26:42, 42:29, 25:30, 28:32)

С: Богданович (26), Бэгли (18), Коули-Стайн (17), Фокс (17), Бьелица (11), Хилд (10).

К: Харрис (28), Харрелл (24), Жильжо-Александр (17), Галлинари (16), Брэдли (16), Уильямс (10).