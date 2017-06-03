"Лейкерс" хотят обменять Кларксона

"Лейкерс" намерены расстаться с защитником Джорданом Кларксоном, утверждает Basketball Insiders. 24-летний баскетболист лишь минувшим летом подписал новый четырехлетний контракт с калифорнийским клубом. За это время он должен заработать 50 миллионов долларов.

Отмечается, что "Лейкерс" хотят использовать свободное место в зарплатной ведомости для подписания Пола Джорджа. В завершившемся сезоне Кларксон принял участие в 80 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 14,7 очка, делая 3,0 подбора и 2,6 передачи.