"Лейкерс" без Мозгова проиграл "Далласу", Новицки преодолел отметку в 30 тысяч очков

"Даллас" взял верх над "Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 122:111. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Маверикс" Дирк Новицки, набравший 25 очков и сделавший 11 подборов. При этом 38-летний немец преодолел отметку в 30 тысяч очков в карьере. Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов на паркет не вышел.

НБА

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Лейкерс" – 122:111 (38:29, 32:23, 33:22, 19:37)

Д: Новицки (25 + 11 подборов), Сет Карри (18), Феррел (16).

Л: Расселл (22), Кларксон (22), Рэндл (13 + 18 подборов + 10 передач).