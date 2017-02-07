"Лейкерс" без Мозгова победил "Нью-Йорк"

"Лейкерс" переиграл "Нью-Йорк" в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 121:107. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кармело Энтони, набравший 26 очков. Российский центровой гостей Тимофей Мозгов на паркете не появился.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" – "Лейкерс" – 107:121 (19:29, 26:32, 28:36, 34:24)

Н: Энтони (26), Дженнингс (16), Порзингис (16).

Л: Уильямс (22), Янг (17), Ингрэм (14).

"Индиана" – "Оклахома-Сити" – 93:90 (20:25, 21:27, 32:18, 20:20)

И: Джордж (21), Тиг (17), Робинсон (14).

О: Уэстбрук (27 + 18 подборов), Адамс (15), Оладипо (14).