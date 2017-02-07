"Лейкерс" без Мозгова победил "Нью-Йорк"

"Лейкерс" переиграл "Нью-Йорк" в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 121:107. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кармело Энтони, набравший 26 очков. Российский центровой гостей Тимофей Мозгов на паркете не появился.
НБА
Регулярный чемпионат
"Нью-Йорк" – "Лейкерс" – 107:121 (19:29, 26:32, 28:36, 34:24)
Н: Энтони (26), Дженнингс (16), Порзингис (16).
Л: Уильямс (22), Янг (17), Ингрэм (14).
"Индиана" – "Оклахома-Сити" – 93:90 (20:25, 21:27, 32:18, 20:20)
И: Джордж (21), Тиг (17), Робинсон (14).
О: Уэстбрук (27 + 18 подборов), Адамс (15), Оладипо (14).
hashimbus
как же любят у нас своих опускать. даже заголовками. нормально он играет. на сербское бревно посмотрите вообще хаос с ним на площадке.
11:32
zizitop
Мalu Нью-Йорк сейчас, не топчет только ленивый, по этому данная игра ничего не доказывает...Имея 7-8 игровое время в команде, он набирает "свои" очки и подборы, за "мусорные" подборы он в принципе никогда не боролся, да думаю из за проблем с коленом, и нет такой установки, за них бороться...
09:45
Malu
Что и требовалось доказать - без Мозгова команда играет по-другому - все ровненько набирают очки и участвуют в подборах , а с ним - не хватает одного игрока ...
08:22