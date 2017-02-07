05:30 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Лейкерс" без Мозгова победил "Нью-Йорк"

0
0
0
3

"Лейкерс" переиграл "Нью-Йорк" в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 121:107. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кармело Энтони, набравший 26 очков. Российский центровой гостей Тимофей Мозгов на паркете не появился.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" – "Лейкерс" – 107:121 (19:29, 26:32, 28:36, 34:24)

Н: Энтони (26), Дженнингс (16), Порзингис (16).

Л: Уильямс (22), Янг (17), Ингрэм (14).

"Индиана" – "Оклахома-Сити" – 93:90 (20:25, 21:27, 32:18, 20:20)

И: Джордж (21), Тиг (17), Робинсон (14).

О: Уэстбрук (27 + 18 подборов), Адамс (15), Оладипо (14).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

hashimbus

как же любят у нас своих опускать. даже заголовками. нормально он играет. на сербское бревно посмотрите вообще хаос с ним на площадке.

11:32

zizitop

Мalu Нью-Йорк сейчас, не топчет только ленивый, по этому данная игра ничего не доказывает...Имея 7-8 игровое время в команде, он набирает "свои" очки и подборы, за "мусорные" подборы он в принципе никогда не боролся, да думаю из за проблем с коленом, и нет такой установки, за них бороться...

09:45

Malu

Что и требовалось доказать - без Мозгова команда играет по-другому - все ровненько набирают очки и участвуют в подборах , а с ним - не хватает одного игрока ...

08:22

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ