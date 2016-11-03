"Лейкерс" без Мозгова переиграл в гостях "Атланту"

"Лейкерс" нанес поражение "Атланте" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 123:116. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Хоукс" Дуайт Ховард, набравший 31 очко и сделавший 11 подборов. Напомним, встречу пропускал российский игрок команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов, получивший днем ранее повреждение глазницы.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" – "Лейкерс" – 116:123 (37:28, 23:23, 34:39, 22:33)

А: Ховард (31 + 11 подборов), Хардуэй (26), Бэйзмор (11).

Л: Расселл (23), Уильямс (18), Янг (17).

"Бруклин" – "Детройт" – 109:101 (38:30, 33:25, 21:26, 17:20)

Б: Лопес (34 + 11 подборов), Килпатрик (24 + 10 подборов), Дж. Харрис (13).

Д: Т. Харрис (23), Моррис (23), Колдуэлл-Поуп (15).

"Нью-Йорк" – "Хьюстон" – 99:118 (25:33, 26:35, 27:32, 21:18)

Н: Энтони (21), Ли (16), Роуз (16).

Х: Харден (30), Гордон (21), Харрелл (17 + 10 подборов).